930 millions supplémentaires pour les communes

Cet amendement fait suite à une adaptation de la comptabilité fédérale. La comptabilisation des montants qui devront être versés à l'ensemble des villes et communes devra s'effectuer sur la base des enrôlements et non plus sur la base des recettes perçues par le SPF Finances. Les montants enrôlés étant supérieurs aux montants perçus, les villes et communes recevront ces 930 millions supplémentaires.