Abus sexuels: le nouveau primat de Belgique reconnaît les manquements de l'Eglise

"Nous avons échoué. En relativisant parfois et en ne voyant pas l'ampleur des drames personnels. En n'agissant pas toujours de manière cohérente ou en prenant des mesures appropriées et décisives. Et même en dissimulant des crimes", a déclaré vendredi soir le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden, dans son homélie à l'occasion des adieux du cardinal Jozef De Kesel.