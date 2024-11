Une photo postée par une candidate MR fait polémique: le PS dénonce "un problème de racisme et de xénophobie dans ce parti"

Ce tweet a fait réagir Ajmeed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg et président de la Fédération Bruxelloise du PS: "Cette dame est présidente de l’Assemblée consultative du MR et était candidate sur les listes du MR à Ganshoren. Cela ne fait pas de ce parti, un parti raciste, certes. Mais qu’on ne vienne pas nous dire qu’il n’y a pas de problème de racisme ou de xénophobie dans ce parti."

Aujourd'hui, Melissa Chichebor Amirkhizy a encore réagi sur X : "Mr Close et Laouej déclarent que je suis raciste. Comment pourrais-je l’être ? Moi, la femme iranienne ?!! Ces atteintes à ma probité ne m’empêcheront pas de dénoncer encore la complicité de la gauche communautariste avec l’Islamisme."

David Leisterh, président de l'antenne bruxelloise du MR a, lui aussi, réagi sur X dénonçant une situation "indigne": "Je ne peux plus tolérer ce genre de propos à l’égard de mon parti, de ses membres et mandataires. L’universalisme, la liberté, la lutte contre les racistes, antisémites et les extrêmes sont nos coeurs de combat. Aujourd’hui plus que jamais."