Accidents de travail: Vers une meilleure protection des victimes

Au cours des dernières années, le nombre d'accidents du travail refusés par les assureurs a connu une augmentation constante mais indéniable en Belgique. En 2021, ils ont atteint le record absolu de 14,6 % de l'ensemble des dossiers traités par le service de contrôle de Fedris, la hausse la plus forte ayant été constatée dans les accidents entre le domicile et le lieu de travail. Au total, plus de 21.000 travailleurs seraient concernés.

Il ressort également des données de Fedris qu'au cours des trois dernières années, plus de 10 % des refus étaient injustifiés, ce que les assureurs ne reconnaissent pas facilement.