Action pour le maintien du nucléaire: la requête est jugée "non justifiée"

Le tribunal civil de Bruxelles a estimé que la requête du collectif citoyen 100TWh, visant à ordonner le maintien de certaines centrales nucléaires, était "non justifiée", a communiqué le collectif vendredi. Ce dernier avait lancé, le 16 septembre 2022, une action en justice afin de démontrer que les calculs sur lesquels se base le gouvernement fédéral pour évaluer la sécurité d'approvisionnement en électricité en Belgique sont beaucoup trop optimistes. Selon le collectif, les centrales nucléaires Doel 3 et Tihange 2 sont essentielles pour assurer ce ravitaillement et doivent donc rester fonctionnelles.