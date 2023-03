Actions des syndicats policiers à Bruxelles, des embarras de circulation attendus

(Belga) Les syndicats policiers VSOA/SLFP, NSPV/SNPS, ACV/CSC et ACOD/FGTB mènent des actions à Bruxelles depuis 7h00 mardi pour protester contre le "manque de respect" du gouvernement fédéral à leur égard. La police a mis en garde contre des embarras de circulation dans la capitale.

Quelque 300 à 400 policiers participent à la manifestation, selon Carlo Medo, le président du NSPV/SNPS, syndicat national du personnel de police et de sécurité. "Nous nous faisons à nouveau entendre aujourd'hui et nous continuerons à le faire dans les jours et les semaines à venir", a-t-il déclaré à l'agence de presse Belga. L'action a débuté à 7h00 et devrait se poursuivre tout au long de la matinée, a indiqué le responsable syndical. Les syndicats dénoncent le fait que le gouvernement n'a pas tenu sa parole. Les policiers sont mécontents que l'accord salarial n'a pas été mis en œuvre comme convenu et que le régime d'aménagement de fin de carrière doit être supprimé encore plus rapidement que prévu. Les policiers fustigent aussi un manque de respect général. Fin novembre, 12.000 officiers étaient descendus dans les rues de Bruxelles pour protester. "Tout ce que nous souhaitons, c'est nous asseoir autour de la table et trouver une solution", souligne M. Medo. "En gros, les policiers se font mener en bateau", a-t-il regretté. La police de Bruxelles-Capitale Ixelles avait averti lundi soir via le réseau social Twitter qu'une manifestation traversera Bruxelles mardi et que des embarras de circulation étaient à prévoir dès le matin. La police recommande d'éviter le centre-ville, les environs de la gare Centrale, la rue de la Loi, carrefour Arts-Loi et la Petite Ceinture (R20). (Belga)