Alexander De Croo commémore les victimes de l'attentat terroriste du 16 octobre 2023

Une cérémonie commémorative pour les victimes de l'attentat terroriste perpétré il y a un an à Bruxelles aura lieu mercredi matin sur la place Sainctelette. Le Premier ministre Alexander De Croo ainsi que le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, participeront à l'hommage. Pendant la commémoration, prévue dès 10h00, les personnes présentes observeront une minute de silence, avant le dépôt de fleurs et un moment de recueillement musical.

Un an après l'attaque terroriste, l'AISBL Life for Brussels tient à rappeler le quotidien compliqué d'une quatrième victime souvent oubliée, le chauffeur de taxi. "Ce soir-là, il a croisé le regard du terroriste et depuis lors, n'a pas été épargné par la spirale infernale du syndrome de stress post-traumatique", souligne l'association pour l'aide et l'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, qui dénonce l'absence de tout soutien financier de la part des autorités malgré son statut de victime d'acte de terrorisme.