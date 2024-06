Appel à candidatures pour un projet pilote de géothermie dans le bassin minier liégeois

Énergie renouvelable disponible en permanence, la géothermie génère très peu de gaz à effet de serre et n'émet ni particules fines, ni molécules nocives pour un coût de fonctionnement inférieur à celui des énergies conventionnelles (électricité, fioul, gaz).

Cet appel s'inscrit dans le cadre du Plan de Relance afin de soutenir la géothermie profonde et d'une manière générale les projets de géothermie minière en Région wallonne, précise-t-il dans un communiqué.

Depuis 2022, des études de faisabilité ont été réalisées dans les bassins miniers en vue de lancer un premier projet pilote. Le projet exploitera l'énergie thermique des deux mines de Patience et Beaujonc pour une exploitation d'une durée minimum de 20 ans.

"Ce projet pilote innovant s'inscrit parfaitement dans le cadre du Plan Wallon Énergie Climat à l'horizon 2030 et des objectifs wallons ambitieux de production de chaleur renouvelable (24,7%)", souligne le ministre Henry. "La géothermie minière offre une opportunité de valoriser ces sites en les transformant en sources d'énergie propre et durable. Elle présente un potentiel prometteur pour contribuer à la transition vers une économie bas-carbone et à la diversification du mix énergétique wallon", conclut-il.