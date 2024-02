"Au Fédéral et en Wallonie, le MR est à la tête de l’Agriculture et on voit le résultat": Georges-Louis Bouchez répond aux critiques des Ecolos

Saskia Bricmont, députée européenne Ecolo, était à votre place hier. Elle a rappelé que vous disposez des ministres de l'Agriculture au Fédéral et en Wallonie. Et elle a dit : "Voilà le résultat. On en est là, les agriculteurs sont en colère, ils sont dans les rues"…

Pour Georges-Louis Bouchez, les écologistes font preuve "de mauvaise foi": " A un moment donné, on a un commissaire européen qui a un représentant de Greenpeace comme chef de cabinet. Nous avons également au sein du gouvernement belge, Zakia Khattabi qui vient toutes les semaines avec de nouvelles normes qui contraignent l'agriculture et que David Clarinval barre à de multiples reprises. Est-ce que vous savez, par exemple, que Zakia Khattabi a fait distribuer dans les écoles avec la bénédiction de Caroline Désir, PS, un petit formulaire où on indique, je l'ai publiée d’ailleurs sur les réseaux sociaux, où on indique par exemple de calculer quelle déforestation entraîne un kilo de viande mangée. Donc on essaye d'éduquer les enfants sur le fait que les agriculteurs seraient les grands pollueurs de la terre. Les agriculteurs c'est avant tout les grands nourriciers de la terre. Il faudrait prendre les choses dans le bon ordre".

Si je résume, pour vous, c’est "écologistes et PS, ennemis de l'agriculture et MR, ami de l'agriculture"?

"Je pense que les faits sont là et ils parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. On ne peut pas critiquer Willy Borsus et David Clarinval de bloquer, de protéger le secteur agricole en temps normal, et aujourd'hui de nous fustiger par rapport au travail que nous avons réalisé".