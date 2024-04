Aucune perspective de déblocage sur l'enseignement supérieur, les débats se prolongent

Le second texte qui doit être mis au vote était ledit "moratoire" d'un an des règles de finançabilité proposé en début de mois par PS et Ecolo, au grand dam du MR, leur partenaire de majorité. Un texte que PS et Ecolo souhaitent finalement modifier fortement via des amendements, qui selon eux rapprochent leur proposition de ce que recommandent les recteurs d'université. Soit une approche moins générale, davantage ciblée sur certains groupes d'étudiant en difficultés.

Les débats ont commencé peu après 16h00, mardi, et étaient encore en cours vers 1h30 du matin mercredi. Si la dernière proposition du duo PS-Ecolo était un pas vers un compromis avec le MR, cela ne semble pas avoir fonctionné: les libéraux restent sur leur ligne d'un refus de toute modification du décret Paysage pour le moment. PS et Ecolo ont fait des appels du pied aux Engagés, qui ont déposé leur propre amendement et s'opposent à certains changements "structurels" proposés par les premiers. Le PTB a quant à lui rappelé au PS et à Ecolo leur position d'il y a quelques semaines et l'espoir d'une majorité alternative pour effacer la réforme. Le MR, de son côté, joue la montre et l'usure.