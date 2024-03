Baisse des infections respiratoires, la Belgique passe en code vert

Le nombre de personnes atteintes d'infections respiratoires en Belgique a encore diminué et se situe désormais à un niveau bas. La pression sur le système de santé étant bien maîtrisée, les autorités ont décidé de réduire le niveau de menace sanitaire en passant du code jaune au code vert, a annoncé le Service public fédéral (SPF) Santé publique jeudi.

Fin février, le niveau était déjà passé du code orange au code jaune, mais au cours des dernières semaines, le nombre d'infections respiratoires a poursuivi sa baisse. Le Risk Management Group a donc pris la décision de passer au code vert et de clôturer le "plan hiver" pour cette année.

"Cependant, il reste possible de contracter une infection respiratoire", précise le SPF. Ainsi, les recommandations de base visant à protéger les personnes les plus vulnérables demeurent en vigueur, en particulier pour les personnes malades. Ces recommandations comprennent notamment le lavage des mains, le fait de tousser et d'éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude, de rester à domicile en cas de maladie ou de porter un masque tant que les symptômes persistent.