Bart De Wever a cassé sa boussole, selon Bouchez

"Bart De Wever aime beaucoup Paul Magnette. On l'a vu en 2020: quand j'essayais de former un gouvernement sans le PS, il voulait absolument le PS autour de la table. Aujourd'hui, il mène une offensive en Wallonie pour aider le PS et Paul Magnette. La N-VA devient en plus un parti national alors que c'est un parti nationaliste flamand. Cela prouve une chose: la boussole de Bart De Wever est cassée. Il ne sait plus dans quelle direction il doit aller", a expliqué jeudi M. Bouchez au micro de la VRT.

Le président des libéraux francophones se montre également très critique sur la personnalité choisie par la N-VA pour être sa figure de proue en Wallonie: l'essayiste de droite conservateur Drieu Godefridi, un temps proche du MR et apparaissant aujourd'hui dans certaines de ses prises de position comme un défenseur du Vlaams Belang, de Donald Trump ou encore d'Eric Zemmour, même s'il a assuré ne pas être un "fan".