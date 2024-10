BERCHEM-SAINTE-AGATHE : La Liste du Bourgmestre en progression

La liste socialiste PS-Vooruit arrive en 2e position avec 23,1% des voix (7 sièges, +2), devant la liste libérale Open MR en recul (18,4%, 6 sièges, -1). Derrière, Ecolo-Groen obtient 9% des voix (2 sièges, -2) et la liste Be Berchem (8,4%, 2 sièges). La N-VA (4%) et DéFI (3,5%) se seront plus représentés.

Durant la campagne, la coalition sortante composée de La Liste du Bourgmestre (Les Engagés), PS-Vooruit+ et Ecolo-Groen, avait annoncé son intention de continuer à gouverner la commune, si les électeurs lui renouvelaient leur confiance.