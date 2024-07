Biden doit reconsidérer sa candidature selon Obama

Le journal précise que l'ancien président n'a pas réagi à cette information.

Si l'information devenait officielle, Barack Obama serait le plus important démocrate à se joindre aux voix qui poussent Joe Biden à jeter l'éponge.

Le président est actuellement à l'isolement, après avoir été testé positif au Covid-19 mercredi.

Face aux inquiétudes et pressions, Joe Biden refuse de se retirer et balaye les doutes sur ses capacités mentales et sa forme physique, se disant le plus à même de battre Donald Trump dans les urnes.