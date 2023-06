Bruxelles: des îles flottantes végétalisées dans les étangs pour favoriser la biodiversité

Dans le cadre de la renaturation des cours d'eau et étangs bruxellois, un premier radeau végétalisé de 36 m2 a été placé mardi dans l'étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boitsfort.

Pour lutter contre la perte de biodiversité, la Région bruxelloise a décidé, à l'initiative du ministre de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) de renforcer le caractère naturel de ses cours d'eau et ses étangs.

Exposés à diverses pollutions, les étangs bruxellois manquent souvent d'oxygène, élément indispensable à la vie aquatique. Les fortes chaleurs de plus en plus fréquentes accélèrent ce phénomène. Si les poissons se raréfient, les oiseaux qui s'en nourrissent, comme le héron ou le martin-pêcheur, risquent aussi de se faire plus rares à Bruxelles.

Après la première île flottante posée mardi à Watermael-Boitsfort, d'autres spécimens du genre seront installés, d'ici 2027, sur les étangs Tercoigne, Mellaerts et l'étang de pêche du Rouge-Cloitre.

Les oiseaux aquatiques, comme les foulques, peuvent y construire leurs nids, à l'abri des renards et les petits poissons, y pondre leurs œufs dans les cages immergées sous les radeaux, inaccessibles aux gros poissons comme les brochets. Les différentes espèces de plantes recouvrant le radeau améliorent quant à elles la qualité de l'eau. En absorbant par exemple les phosphates et nitrates, elles favorisent la réoxygénation, laissant place à une vie aquatique plus variée.

Concrètement, ces radeaux végétalisés sont des structures flottantes construites en bois indigène et recouvertes de plantes semi-immergées, avec en-dessous des fagots en saule, offrant un abri à la faune aquatique (poissons, invertébrés, etc.). Le plus grand, de 144 m², sera installé dans les prochains mois aux étangs Mellaerts.