Bruxelles: du nouveau en matière de droits de succession pour les cohabitants et les amis

Sous certaines conditions, les cohabitants de fait seront assimilés aux conjoints et cohabitants légaux, en matière de droits de succession, à Bruxelles, à partir de l'an prochain.

Concrètement, les cohabitants de fait seront assimilés sous certaines conditions aux conjoints et cohabitants légaux. Le projet vise à ne pas pénaliser les personnes qui vivent ensemble sans avoir officialisé leur union. Les conditions à cette assimilation sont que ces personnes aient formé un ménage commun en principe un an pour bénéficier des taux les plus bas, mais 3 ans pour bénéficier de l'exonération sur le logement familial.

Le dispositif instaure aussi un taux réduit de 3% («leg à un ami») sur une première tranche de 15.000 euros (pour toute la succession) pour les personnes imposées selon les tarifs entre frères et sœurs, entre oncles/tantes ou neveux et nièces et entre toutes autres personnes qui sont spécifiquement désignées dans le testament du défunt.

L'ordonnance s'appliquera en principe à partir de 2024.