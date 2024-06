CHAMBRE- La N-VA et le Vlaams Belang au coude à coude en Flandres occidentale et orientale

La N-VA obtient 23,97% des voix avec une hausse de 2,55 points de pourcentage. Le Vlaams Belang enregistre pour sa part une hausse de 2,48% et obtient ainsi 22,6% des voix.

Vooruit progresse de près de 2% de points de pourcentage et devrait ainsi être le troisième parti. La liste de la présidente des socialistes flamands enregistre pour l'instant 16,44% des voix. Le CD&V perd quatre points de pourcentage avec 13,7% des voix. L'Open VLD enregistre également une baisse. La liste de l'ancien ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne obtient 8,6% des voix et perd environ quatre points de pourcentage. Groen enregistre une légère baisse de 1,5 point de pourcentage et obtient 6,6% des voix. Le PVDA (PTB) enregistre 6,1% des voix et atteint pour la première fois le seuil électoral dans la province.