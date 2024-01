Charles Michel abandonne la tête de liste MR aux européennes: "C'est une déception, mais ça suscite le plus grand respect", réagit Georges-Louis Bouchez

On l'a appris ce vendredi en soirée, Charles Michel renonce finalement à se présenter aux élections européennes. Cette candidature l'aurait contraint à quitter prématurément ses fonctions de président du Conseil, ce qui avait suscité de vives critiques.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a exprimé son respect et sa déception face à cette décision: "On est face à quelqu'un qui prend un choix, qui ne veut pas que le débat soit détourné par de fausses questions. Je pense que sa décision suscite le plus grand respect. C'est une déception ne pas pouvoir l'avoir à la tête de liste européenne, parce que c'est un atout, je l'ai dit. Mais aussi beaucoup de respect par rapport au fait qu'il n'a pas voulu tricher et il n'a pas voulu non plus que le débat soit détourné de ses vrais enjeux."