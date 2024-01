Rebondissement: Charles Michel se retire de l'élection européenne

"Je ne souhaite pas que les controverses nous détournent de l'essentiel et portent atteinte à l'institution que je préside, et donc au projet européen", a expliqué M. Michel, reconnaissant avoir sous-estimé "l'ampleur et la radicalité de certaines réactions négatives" à l'annonce de sa candidature.

"Je note que les attaques blessantes prennent de plus en plus le pas sur les arguments factuels et objectifs. Cela affecte à mon sens l'évolution de la vie démocratique. Sur le plan personnel, cela m'amène à m'interroger sur le sens et l'impact que représente, non seulement pour moi mais également pour mes proches, un engagement électoral auquel j'ai consacré ma vie depuis trente ans", ajoute l'ancien Premier ministre belge, sans préciser davantage le sens de ces propos.