Child Focus a traité un nombre record de dossiers liés à l'intégrité sexuelle des mineurs

Child Focus s'inquiète de la forte augmentation du nombre de dossiers d'atteinte à l'intégrité sexuelle des jeunes en ligne, dans son rapport annuel pour l'année 2022 publié jeudi. La Fondation qui oeuvre en faveur des enfants disparus et sexuellement exploités a ouvert une centaine de nouvelles affaires de "sextorsion" et plus d'une centaine de dossiers de "sexting" non consensuel l'an dernier.