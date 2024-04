"Cinq ans de différence d'espérance de vie entre un habitant de St-Josse et Woluwe": Zakia Khattabi alerte sur la qualité de l'air à Bruxelles

Zakia Khattabi, tête de liste Ecolo pour Bruxelles et actuelle ministre du Climat et de l’Environnement, était l’invitée du 7h50 de Bel RTL matin du mardi 2 avril. Elle a répondu aux questions de Martin Buxant, notamment sur la mobilité dans la capitale belge.

Les Verts ont la compétence de la mobilité à Bruxelles depuis cinq années. De nombreux projets ont été mis en place, notamment de nouveaux plans de circulation mais également la réduction de la vitesse autorisée dans certaines zones.

Au micro de Martin Buxant ce mardi matin, Zakia Khattabi, actuelle ministre du Climat et de l’Environnement et tête de liste Ecolo pour Bruxelles, a été invitée à revenir sur le bilan d'Ecolo pour la mobilité dans la capitale. "Qu'est-ce qui fonctionne mieux qu'il y cinq ans?", interroge notre journaliste. "Les quartiers apaisés", répond l'élue, évoquant les zones dotées d'un nouveau plan de circulation favorisant la mobilité locale et ainsi que les transports en commun. "On entend parler que des quartiers où ça se passe moins bien parce que le dialogue y a été parfois compliqué mais, aujourd'hui, autour de nos écoles, la sécurité est mieux garantie."