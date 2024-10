Combien gagnent vraiment les bourgmestres et les échevin en Wallonie?

Il faut savoir que cela dépend notamment de la taille de la commune. Plus il y a d'habitants, plus le bourgmestre gagnera, le salaire évoluant par paliers.

Pour mieux comprendre, partons de deux extrêmes. Si, par exemple, c'est une commune de moins de 300 habitants, le salaire est d'environ 28 000 euros bruts par an. Si, en revanche, la commune a plus de 150 000 habitants, le salaire sera d'environ 167 000 euros bruts par an.

Pour le cas des grandes villes, comme Liège, Namur ou Charleroi, les bourgmestres perçoivent un salaire d'environ 14 000 euros bruts par mois. Pour une plus petite ville, comme Lessines, qui compte environ 18 000 habitants, le salaire du bourgmestre se situera aux alentours de 6 500 euros bruts par mois.

Quid des échevins ?

Maintenant que nous savons comment cela se passe pour les bourgmestres, qu'en est-il des échevins ? Pour eux, c'est plus simple. Il existe seulement deux catégories : soit la commune a moins de 50 000 habitants, soit elle en a plus. Dans ce cas, la rémunération des échevins varie. Soit elle est équivalente à 60 % du salaire du bourgmestre, soit à 75 % de ce même salaire.