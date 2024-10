Chris est francophone et réside en Flandre, où le vote n'est plus obligatoire: que doit-il faire ce dimanche?

Pour la première fois cette année, les électeurs en Flandre ne sont plus tenus de voter aux élections communales et provinciales. Contrairement à la Wallonie et à Bruxelles, où le vote reste obligatoire, la Flandre a introduit une exception suite à la régionalisation des élections locales. Chris, un francophone résidant en Flandre, s'est questionné sur la convocation reçue pour les élections.

Ce que Chris a reçu n'était pas une convocation, mais une simple invitation à se rendre aux urnes. En effet, pour la première fois cette année, le vote n'est plus obligatoire en Flandre pour les élections communales et provinciales. Si l'obligation de vote est toujours inscrite dans la Constitution, elle ne s'applique désormais plus qu'aux élections fédérales.