Élections communales: plusieurs bureaux de vote confrontés à un manque d’assesseurs, "Il y a deux excuses faciles"

Des appels aux volontaires ont été lancés sur les réseaux sociaux. Des affiches ont été placées un peu partout, mais rien n'y fait. "Je pense qu'il y a déjà un désintérêt pour la politique de manière générale, et le nombre de personnes qui ne vont pas voter est de plus en plus important. Mais ici, deux élections sur une année, je crois que ça a été la cerise sur le gâteau", rajoute Pascale Evrart.

Même constat à Courcelles, où un appel a d’ailleurs été lancé au personnel de la commune pour combler les manques. Concernant ce dernier, 20 % des travailleurs ont répondu positivement. "Heureusement. On va dire qu'on a un personnel qui est professionnel et donc une partie va combler ce vide. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter parce qu'on est quasiment à 95, voire 100 %. Et les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions", se réjouit Merouane Hadbi, responsable juridique pour la commune de Courcelles.

Les personnes convoquées qui n'ont pas donné de réponse ou dont l'excuse sera jugée non valable risquent une amende de 250 euros.