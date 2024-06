Conner Rousseau promet d'aller au charbon sans attendre

"C'est une soirée historique. Pour la première fois en 20 ans, on avance", s'est réjoui l'ex-président de parti, reprenant le discours de sa successeure Melissa Depraetere. "Nous ressentons beaucoup de soutien. Gouverner et prendre ses responsabilités, ce n'est pas facile de nos jours, mais nous remarquons que, si on explique bien aux gens et que si on se soucie de leur pouvoir d'achat, leurs soins et leur santé, ils apprécient ce que l'on fait."

"Dès demain, le vrai travail commence et nos électeurs, mais aussi les autres, peuvent compter sur nous et notre volonté d'agir au bénéfice du Flamand lambda. On a le vent dans les voiles", assure Conner Rousseau, qui n'a pas manqué de féliciter Bart De Wever et la N-VA, grands gagnants inattendus côté flamand.