"De Mol" et James Cooke, grands vainqueurs de la première cérémonie des Kastaars

(Belga) Le Studio 100 Pop-Up Theater de Puurs a accueilli samedi la cérémonie des Kastaars, prix des médias flamands. Les grands vainqueurs de cette première édition sont "De Mol", élu meilleur programme télévisé, et James Cooke, couronné du titre de personnalité médiatique de l'année.

Parmi les autres lauréats, figurent "Nonkels", qui a remporté le prix de la meilleure série de fiction, et "Maarten en Dorothee", qui a décroché celui du meilleur programme radiophonique. Bart Peeters a quant à lui été auréolé pour l'ensemble de sa carrière. Les Kastaars sont une nouvelle initiative de la VRT, de DPG Media, de Play Media et de Streamz visant à récompenser les figures et les programmes les plus populaires de la télévision, de la radio et de la sphère numérique néerlandophones. Une deuxième édition devrait avoir lieu l'an prochain, selon les organisateurs. (Belga)