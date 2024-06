De nouvelles averses et un vent assez fort

Ce vendredi, la faible zone de pluie quittera notre pays en matinée vers l'Allemagne, prévoit l'IRM. Le temps restera d'abord assez gris mais quelques éclaircies suivront ensuite dans l'après-midi avec des averses, un peu plus nombreuses sur l'ouest du pays. En fin de journée, une ligne d'averses plus structurée abordera notre pays. Pour couronner le tout, quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus.

Le temps sera assez venteux avec un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest accompagné de pointes de 50 à 60 km/h. Quant aux maxima, ils varieront entre 15°C en haute Ardenne et 19 à 21°C en plaine.

En soirée et au cours de la nuit, la nébulosité sera variable à parfois abondante et des averses parfois soutenues traverseront notre pays d'ouest en est. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les minima varieront entre 9 et 13°C avec un vent modéré de sud à sud-ouest, devenant ensuite parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.