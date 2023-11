"Décode": la nouvelle campagne de "La Cible" pour lutter contre l'extrême-droite

Elle propose désormais un manuel "anti-fakes", une affiche et un signet afin de mieux outiller les citoyens, et en particulier les plus jeunes, nouvelle cible des partis d'extrême-droite "qui présentent aujourd'hui un nouveau visage, ils utilisent internet et ciblent les jeunes davantage via des images que par des textes", ont souligné les deux chargées de projet à l'origine de cette campagne, Zoé Fauconnier et Stéphanie Ardu.

Le manuel, qui prend la forme d'un téléphone, invite le lecteur à se poser les bonnes questions, avant de partager ou de liker une publication qu'il rencontre sur Internet. C'est cette année que l'outil a été conceptualisé. Imprimé en masse, il servira de support dans le cadre d'animations dans les écoles, notamment: "L'idée, c'est de le diffuser avant les élections, à un moment où le public est à la recherche de démocratie", a ajouté Zoé Fauconnier. Des "QR Codes" renvoient aussi vers un site internet, qui a vocation à évoluer dans le temps.