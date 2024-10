Malgré de bons résultats, pas évident pour le Vlaams Belang de se hisser au pouvoir: "Il reste beaucoup de division autour d'eux"

En Flandre, le Vlaams Belang est dans les majorités à Ranst et à Ninove, où il dispose de la majorité absolue. À Iseghem, les nationalistes ont failli monter dans la majorité, et puis non : des menaces ont eu raison de l'avis de la liste STIP+ qui avait proposé à l'extrême-droite de les rejoindre.

Quinze jours après les élections communales, coup de théâtre dans la commune flamande d'Iseghem : la liste citoyenne STIP+ qui comptait s'allier à l'extrême droite se rétracte après avoir reçu des menaces de licenciement mais aussi des menaces physiques. Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken, quant à lui, a dénoncé une situation anti-démocratique.

On le voit, malgré des résultats en hausse en Flandre, le Vlaams Belang a toujours de la difficulté à se faire accepter dans des majorités et à se hisser au pouvoir. Est-ce une forme de résistance des autres formations politiques ? ? "Il reste beaucoup de division et de polarisation autour du Vlaams Belang, avec des camps différents, pro et contre le cordon sanitaire", précise Dave Sinardet, politologue à la VUB.