Déjà 1.800 élèves bruxellois informés des risques des incendies et des intoxications au CO

La secrétaire d'État bruxelloise à la Lutte contre l'incendie et à l'Aide médicale urgente, Ans Persoons, est allée observer, mercredi dans une école à Jette, comment des jeunes conseillers en prévention contre les incendies dispensent leur formation aux adolescents. Depuis un an et demi, 1.800 élèves à Bruxelles ont déjà été sensibilisés aux gestes à adopter pour éviter les incendies et les intoxications au monoxyde de carbone (CO).

Quatre jeunes Bruxellois ont été formés, depuis fin 2022, pour être de véritables ambassadeurs des pompiers dans les écoles mais aussi chez les habitants de la région bruxelloise. Leur mission? Informer sur les précautions à prendre pour éviter les incendies et les intoxications au CO, des accidents domestiques qui sont encore trop fréquents et qui peuvent être mortels.

Au cours de l'année 2023 et du début de l'année 2024, près de 1.800 élèves de 69 classes ont déjà assisté aux formations de ces quatre conseillers. À l'Athénée Royal du Sippelberg à Molenbeek-Saint-Jean par exemple, toutes les classes de 5e et de 6e secondaire ont suivi la formation à la demande de la direction, après le décès d'un élève par intoxication au CO.