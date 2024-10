DENDERLEEUW: La N-VA accepte d'entamer des discussions préliminaires avec le Belang

Cette rencontre se tiendra cette semaine encore. La N-VA n'exclut pas d'office de s'allier avec le Vlaams Belang local mais fixe néanmoins une série de conditions préalables. Les deux partis partagent un certain nombre de préoccupations, mais la N-VA entend y apporter "d'autres solutions", dit-on chez ces derniers.

"Il y a des domaines où l'on (le Belang) évoque une priorité accordée à certaines personnes. D'autres personnes en revanche n'y auraient plus droit. Et puis il y a cette sorte de ligne verte où l'on pourrait signaler les personnes présumées en situation illégale. Ce sont des techniques et des méthodes dont nous ne voulons pas. Nous n'y participerons pas. Et nous voulons entendre la même chose de leur part", insiste la section locale de la N-VA.