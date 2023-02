Des bénévoles rassemblés pour dénoncer les conditions d'évacuation du squat rue des Palais

Ils dénoncent les promesses de logement formulées aux réfugiés alors que, selon eux, certains attendent en rue depuis deux jours. Les bénévoles et collectifs citoyens ont apporté de la nourriture aux demandeurs d'asile et ont tenté de les informer du mieux possible au cours de l'évacuation.

"Nous n'avons pas été impliqués dans la sélection des personnes. Nous ne ferions jamais cela. Nous remarquons qu'il y a eu bien trop peu d'informations communiquées et qu'il a été promis jusqu'à la dernière minute que ces personnes seraient relogées. Les réfugiés ont finalement été expulsés et c'était choquant", témoigne une bénévole.

"Ces personnes n'ont nulle part où aller. Nous nous sommes rassemblés dans l'espoir qu'une solution puisse encore être trouvée. Même si nous ne pouvons plus vraiment l'espérer", soulignent les volontaires.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), tous les occupants initiaux du squat seront relogés dans trois centres différents d'ici mercredi soir. Certains ont déjà été évacués dans le courant de l'après-midi à bord de deux bus.