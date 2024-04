Drapeau palestinien devant la maison communale d'Evere: "On a le droit de défendre des causes", estime Rudi Vervoort

Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il est notamment revenu sur le drapeau palestinien hissé devant la maison communale d'Evere, sa commune.

"Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a quelques mois, la commune d'Uccle a arboré le drapeau israélien, et ça n'a suscité aucun débat. Aucun. Et donc, une commune, elle pose des gestes politiques, c'est clair, en arborant un drapeau, et le drapeau ukrainien aussi. J'ai envie de dire, le drapeau LGBTQI+. On a le droit de défendre des causes qui sont des causes universelles", a-t-il argumenté.