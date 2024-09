À 22 jours des élections communales, certaines tendances se dessinent déjà: l'analyse de Pascal Delwit

Tout d'abord, ce que l'on observe, c'est que le MR confirme sa position en Wallonie et que les Engagés dépassent même le Parti Socialiste, les plaçant ainsi en deuxième position. Face à cela, une question se pose : cette tendance pourrait-elle se confirmer lors des prochaines élections ?

Selon Pascal Delwit, cela n'est pas à écarter. "C'est possible, parce qu'un scrutin local a une dimension nationale dans ses résultats. Néanmoins, il faut être prudent, car un scrutin communal a aussi une dimension très locale. Cela signifie que les électrices et les électeurs portent également un jugement sur leurs mandataires communaux, sur leurs bourgmestres, sur les têtes de liste, et donc il y a souvent des effets de correction par rapport à cette tendance nationale".

Et tandis que la Wallonie a déjà formé son gouvernement, ce n'est toujours pas le cas au fédéral ni à Bruxelles. Pourtant, le MR et les Engagés confirment leur position du mois de juin.

Cela signifie-t-il que les Belges opteront pour le même choix ? "Oui, ce sondage est ce qu'on pourrait appeler un sondage de confirmation, c'est-à-dire qu'il valide les intentions des électrices et des électeurs du 9 juin. Ce qu'on peut observer, c'est que, quel que soit le rapport à la formation gouvernementale — que le gouvernement soit déjà en place, comme en Wallonie ou dans la fédération Wallonie-Bruxelles, ou qu'il ne soit pas en place, comme à Bruxelles, en Flandre ou au fédéral — cela ne change pas beaucoup le sentiment à ce stade (...)".