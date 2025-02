Les habitants de Saint-Josse (re)votent: un scrutin sous haute surveillance

L'équipe régionale pourra, si nécessaire, se rendre directement sur place pour apporter une aide supplémentaire. Les mesures pour gérer d'éventuels problèmes techniques sont les mêmes qu'en octobre.

Des présidents et assesseurs des douze bureaux de vote ont été convoqués préalablement. La formation des présidents a été dispensée, non plus par la commune, mais par l'administration régionale avec une insistance particulière sur les procurations. Bruxelles Pouvoirs Locaux précise avoir clarifié aux présidents les points de vigilance et les procurations qui n'auraient pas dû être acceptées en octobre.

Élections invalides

En octobre dernier, les têtes des listes PS, Philippe Boïketé, Ecolo-Groen, Ahmed Mouhssin, et Team Fouad Ahidar, Ibrahim Dankus avaient déposé un recours pour demander l'annulation du scrutin. Ils dénonçaient des irrégularités après une nouvelle victoire d'Emir Kir, avec la majorité absolue. Notamment un nombre particulièrement élevé de procurations.