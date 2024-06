89 députés pour 1 million d’habitants à Bruxelles, est-ce trop? "Quand on sait qu’en Wallonie, il y en a 75"

89 députés bruxellois pour une ville qui compte 1 million d’habitants et déjà 19 communes, c’est un peu beaucoup, non?

Vous me direz que c’est parce que je suis en fin de carrière que je trouve que c’est un peu beaucoup. Au MR, nous l’avons dit largement : parmi les réformes qu’il faut absolument faire, non seulement le nombre d’échevins, même s’il y a eu une réforme qui a été faite par Bernard Clerfayt, qui à mon goût n’est pas suffisante. Un jour, il faudra qu’on rediscute pour savoir si les 89 parlementaires sont nécessaires pour une région d’un million d’habitants. Quand on sait qu’en Wallonie, il y en a 75…

Il y a trop de députés bruxellois?

Il me semble, parfois. Bien sûr, on a supprimé les cumuls, c’est très important, c’est essentiel. Même si comme Vincent De Wolf, le bourgmestre d’Etterbeek, je lui fais un petit clin d’œil, il faut garder un certain nombre d’élus locaux dans ce genre d’hémicycle.