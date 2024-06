Bart De Wever (N-VA) célèbre les résultats face à ses militants: "Mes amis, nous avons gagné ces élections!"

"Avec ces choix dont il faudra tenir compte, la Flandre tourne la page de la politique Vivaldi".

Bart De Wever a ensuite répondu à notre journaliste sur place : "C'est inattendu parce que dans les sondages, on était à 20 % et même moins que ça. Et tous les journalistes faisaient des analyses de la perte de la N-VA, de même de la chute de la NV-A et de la fin du président de la N-VA". Comment l'expliquer ? "On a mené une campagne où on a focalisé sur la prospérité de la Flandre et aussi de la Wallonie pour une Wallonie prospère. Et je pense que les gens ont vraiment apprécié ce message. Ils ont bien compris que l'enjeu est très grand et qu'il faut des gens responsables qui peuvent prendre leurs responsabilités, qui peuvent assumer un rôle.

En ce qui concerne le Vlaams Belang, "j'ai félicité les autres lors des élections. J'ai déjà envoyé un message à Van Grieken pour le féliciter avec son score. Demain, je vais prendre mon rôle comme informateur flamand. Je vais inviter tout le monde comme il faut dans une démocratie pour voir quelles seront les possibilités", nous répond-il.