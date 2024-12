Bart De Wever rencontre le Roi ce mardi: certaines négociations coincent, va-t-il rester formateur?

Les négociations sont certes compliquées, mais il ne s'agit ni d'une période de crise, ni de blocage. Le formateur se rendra donc ce mardi chez le Roi pour évoquer les discussions en cours et la suite de sa mission, qui ne devrait pas s'arrêter demain. L'aventure Arizona continuera probablement pour le bourgmestre d'Anvers.

Six mois jour pour jour après les élections, le formateur tente toujours et encore de former ce gouvernement fédéral: la coalition Arizona. Les nationalistes flamands de la N-VA, les sociaux-chrétiens flamands du CD&V, les socialistes flamands de Vooruit, les Engagés et le Mouvement réformateur devaient se réunir aujourd'hui, en plénière, mais vu les tensions autour du budget, les réunions se tiendront en tête-à-tête.

Pour le moment, cependant, les choses se compliquent quelque peu dès qu'il s'agit de discuter argent et budget, rapporte notre journaliste Loïc Parmentier. "Certains partis, comme les sociaux-chrétiens du Nord et du Sud du pays, avec les socialistes flamands, veulent plus de clarté sur le coût précis des réformes à réaliser."

De leur côté, la N-VA et le Mouvement réformateur souhaitent plutôt "une discussion générale, globale". Cela permettrait d'aller, selon eux, plus vite. "En tout cas, une certitude, il reste beaucoup de travail six mois après les élections."