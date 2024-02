"On doit surtout faire en sorte que la Russie ne gagne pas": Georges-Louis Bouchez donne son avis sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine

"C'est une guerre qui est aux frontières de l'Europe. Et donc, on doit surtout faire une chose : faire en sorte que la Russie ne gagne pas. Et donc, nous devons tout faire pour éviter d'envoyer des troupes au sol si c'est possible. (...) Nous avons un devoir stratégique, et moral aussi, de tout faire pour qu'elle ne gagne pas", a-t-il expliqué.

