Elections 2024: La N-VA est-elle prête à gouverner avec le Vlaams Belang, après le 9 juin?

La députée européenne N-VA, Assita Kanko, était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, elle est notamment revenue sur les sondages qui prévoient une percée de l'extrême droite flamande.



Les sondages montrent que le Vlaams Belang, l'extrême droite flamande, est au top, quasiment 30% d'intentions de vote. Question: le 9 juin prochain, si votre parti, la N-VA, et le Vlaams Belang ont ensemble 50% des voix, il va se passer quoi ?

"Je m'étonne toujours que les journalistes me posent des questions sur le Vlaams Belang. Rarement des questions sur ce que nous allons faire quand Bart De Wever sera Premier ministre. Écoutez, le Vlaams Belang a fortement augmenté. Le PTB aussi du côté francophone. Donc les extrêmes ont augmenté à cause de la politique du gouvernement. Je pense qu'il faut attendre le 9 juin, les résultats des élections. Et à ce moment-là, nous, nous allons répondre aux besoins des électeurs parce qu'au fond, c'est l'électeur qui décide. Et je comprends les frustrations des gens. Ils veulent des solutions."