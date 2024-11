Mathématiques, refus, Bouchez: quels sont les intérêts du PS à avoir accepté de collaborer avec le PTB à Mons?

"C'est mathématique ! Le Parti socialiste n'a pas de majorité seul, Les Engagés ne voulaient pas y aller sans le MR, le PS a donc choisi PTB et Écolo pour gouverner la ville pendant les six prochaines années", explique-t-il.

Le PS de Nicolas Martin, bourgmestre sortant de Mons, a choisi : il formera sa majorité communale avec Ecolo et... le PTB. Ainsi, les communistes rentrent pour la première fois dans une majorité en Wallonie. Sur le plateau du RTL info 13h, notre référent politique Martin Buxant revient sur les raisons qui ont poussées le PS à proposer cette alliance.

L'animosité personnelle entre Nicolas Martin et le président du MR Georges-Louis Bouchez a donc conduit le PS à faire le choix du PTB pour Mons. Si on prend un peu de recul, il y a deux arguments pour le PS.

Le premier : les socialistes pourront dire que le PTB est aussi mouillé que lui dans l'exercice du pouvoir, car ce n'est pas un copier-coller de son programme électoral, il faut faire des concessions et des renoncements. Ensuite, le PS était mis dans le coin par un cartel MR-Engagés en Wallonie et au fédéral aussi. En s'alliant avec le PTB, il sort de son isolement, il teste à l'échelle communale un éventuel futur modèle pour la Wallonie et pour Bruxelles, pour dans quatre ans.

De l'autre côté, quel intérêt le PTB a-t-il d'accepter l'offre ? "Le PTB a tiré le gros lot, le cadeau de Noël avant la Noël. Cela fait des années que le PTB se bat contre la petite musique du Parti Socialiste, "voter PTB, c'est affaiblir la gauche, voter PTB, ça ne sert à rien, ce parti ne montera jamais au pouvoir". C'est donc terminé : le PTB approuvé à Mons, et peut-être bientôt dans d'autres communes comme Forest ou Molenbeek, qu'il sait négocier, qu'il sait boucler des accords", explique Martin Buxant.

Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024 et le PTB 2.0, capable d'exercer le pouvoir est arrivé et c'est grâce au Parti Socialiste.