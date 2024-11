Conner Rousseau se défend après les attaques des autres partis de l'Arizona: "Je prends toujours mes responsabilités"

"Notre point de vue est le même depuis quatre mois. Une Arizona est possible pour nous si les efforts sont répartis équitablement. De grands efforts auront lieu. Mais si on les demande aux gens qui travaillent et aux pensionnés, aux familles, il faut aussi les demander aux grands patrimoines et aux multinationales", ont-ils expliqué lundi.

Invité sur la plateau du journal de nos confrères de VTM, le président socialiste s'est exprimé à la question de savoir s'il avait "honte" de quitter la table 5 mois après les élections.

"Je vais répondre clairement : je suis quelqu'un qui prend toujours ses responsabilités. Il y a plusieurs années, j'ai été le seul à pouvoir rassembler le PS et la N-VA, j'ai encore formé un gouvernement fédéral il y a quelques années et j'ai formé un gouvernement flamand il y a deux mois. Le tout, toujours sur la base du contenu et de l'équité. On peut me reprocher beaucoup de chose, mais je travaille jour et nuit pour trouver des accords", souligne-t-il.

"Nous voulons toujours prendre nos responsabilités", a-t-il répondu à ses détracteurs dans plusieurs entretiens. "Mais on se sent poussé hors de la formation. Nous voulons monter au gouvernement, soyons clairs. Et on a toujours confiance en Bart De Wever dans son rôle de formateur. Nous ne demandons pas de complètement retourner la note, nous demandons un peu plus de raison et un équilibre correct".