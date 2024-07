"On est heureux": les premières impressions de Georges-Louis Bouchez et de Maxime Prévot après l'accord de gouvernement

Juste avant de partir à la conférence de presse pour présenter l'accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot ont livré leurs premières impressions.

"On a eu une très bonne période de négociation", confie Georges-Louis Bouchez, le président du MR. "Il n'y a pas eu de vraies difficultés entre nous. Et le contenu est extrêmement enthousiasmant. Beaucoup chez nous n'auraient jamais espéré avoir un accord de gouvernement aussi réformateur. Et c'est partagé avec les Engagés."

"Je suis très positif, satisfait et motivé", dit Maxime Prévot, le président des Engagés. "On a un bel accord. Je l'ai expliqué rapidement à mon bureau avant de partir et ils ont beaucoup de questions et cela témoigne d'un enthousiasme. Je suis heureux."

"Et moi très heureux", sourit juste à côté de lui Georges-Louis Bouchez.

"On a un bon accord et on a travaillé dans un bon esprit", indique Maxime Prévot.