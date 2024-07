Formation du gouvernement fédéral: où en est-on?

Or, Vooruit, les Engagés et le CD&V entendent préserver le budget de la santé, l'un des plus gros postes. Et la Belgique devra également augmenter ses dépenses en matière de Défense. Les discussions se déroulent selon trois formules: groupes de travail thématiques, bilatérales et réunions du groupe central qui rassemble les présidents de parti (et le ministre-président flamand sortant Jan Jambon pour la N-VA).

Lundi dernier, ce groupe central s'est réuni. Il y a été question de méthode, notamment de regrouper les discussions sur le marché de l'emploi, la fiscalité et les pensions afin d'envisager une large réforme cohérente.

Les négociateurs observeront une pause estivale du 3 au 11 août. A l'approche du mois de septembre, la pression commencera à monter. Dans le cadre de la procédure en déficit excessif qui menace, la Belgique doit communiquer d'ici le 20 septembre à l'Europe un plan budgétaire national à moyen terme. De ce plan dépend la possibilité de réaliser les efforts d'assainissement sur 7 ans plutôt que 4 ans. Or, un accord sur un tel plan implique que la future majorité est déjà loin dans ses travaux, voire les a bouclés et a constitué un gouvernement.