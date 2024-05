José Bové et Bouli Lanners encouragent les jeunes à voter pour l'Europe: un enjeu crucial pour la politique locale

Le nouveau film du réalisateur Antoine Rimbault "Une affaire de principe" raconte le combat mené par José Bové contre la Commission européenne et contre l'organe de lutte anti-corruption de l'Union.

À l'approche des élections européennes du 9 juin, l'engagement politique se fait entendre. José Bové, ancien député européen et figure emblématique de l'écologie en France, s'adresse aux jeunes concernant leur participation au processus électoral : "Je dirais d'abord aux jeunes qu'ils sont énormément impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont des sujets qui les concernent directement et pour lesquels ils se sont mobilisés. Or, on ne réglera pas la question du climat si on ne le fait pas au niveau européen."