Julie Taton, de Miss Belgique à la politique: un parcours inattendu

Pendant plusieurs mois, l'équipe d'"Exclusif" a suivi la campagne électorale de Julie Taton, ancienne Miss Belgique et ex-présentatrice star de RTL tvi au sein du Mouvement Réformateur. Vous en saurez plus à propos de son engagement au nom du handicap de son fils, Côme. Et également, son arrivée chez les libéraux.

Il y a quelque mois, l'ancienne Miss Belgique et ex-animatrice radio, Julie Taton a surpris plus d'un en annonçant son entrée en politique. À 39 ans, elle rejoint les rangs du Mouvement Réformateur, occupant la deuxième place sur la liste fédérale dans le Hainaut. Une décision qu'elle-même qualifie de "belle surprise" et de véritable défi. Avec plus de 23.633 voix, Julie Taton a été élue au Parlement fédéral, ce 9 juin 2024. Une candidature controversée Malgré sa détermination, Julie Taton a admis que ce nouveau rôle était intimidant. Lors d'une conférence de presse, elle a avoué avoir été mal à l'aise : "C'était horrible". À lire aussi Julie Taton, un top ou un flop ? Voici ses voix de préférence lors des élections

Sa nomination n'a pas été sans controverses. La place de numéro deux sur la liste était convoitée, notamment par Caroline Taquin et Marie-Christine Marghem, qui espéraient obtenir cette position. Georges-Louis Bouchez, le président du MR, a pourtant choisi Julie Taton, croyant en son potentiel à faire un gros score dans le Hainaut. L'ancienne Miss Belgique a expliqué que Caroline Taquin lui avait exprimé sa déception, mais l'a salué "avec classe et gentillesse", reconnaissant ses efforts. Julie Taton souligne que cette opportunité n'était pas une demande de sa part, mais qu'elle ne pouvait pas la refuser lorsqu'elle s'est présentée. À lire aussi "C'est juste incroyable": Julie Taton ne cache pas sa joie après la victoire du MR La jeune femme, originaire de Gembloux, près de Namur, avait déjà été convoitée par la classe politique après son élection à Miss Belgique : "C'était Joëlle Milquet, à l'époque qui m'avait proposé d'intégrer le CDH (NDLR : actuellement connu sous le nom des Engagés) et j'avais répondu tout de suite non en disant que je ne me sentais pas en adéquation et légitime".

Motivations personnelles et engagement Ce nouveau défi politique trouve ses racines dans son combat personnel. Son fils aîné, Côme, est atteint du syndrome de l'X fragile, un syndrome génétique rare. "Tu te rends compte que tout ce que tu avais imaginé... tu dois faire le deuil", dit-elle en évoquant les difficultés et les espoirs liés au handicap de son fils. Cette expérience personnelle l'a poussée à vouloir améliorer le quotidien des personnes atteintes de handicaps, un objectif qu'elle compte poursuivre en politique. Julie est bien consciente des défis qui l'attendent. La législation sur le handicap est complexe et morcelée en Belgique, avec des compétences partagées entre le fédéral et les communautés. Elle doit également jongler entre ses nouvelles responsabilités politiques et sa vie de famille, consacrant un maximum de temps à ses deux enfants et à leurs activités extrascolaires. Elle reconnaît l'importance de préserver une certaine intimité familiale malgré sa notoriété. À lire aussi Coalition, ministre-président, réformes: David Leisterh s'exprime après la victoire du MR aux élections Cependant, des questions subsistent quant à l'efficacité de ses actions. Réduire le nombre de ministres ou de parlementaires pourrait avoir un impact symbolique, mais sera-t-il suffisant pour débloquer des budgets supplémentaires pour le handicap ? Le défi est immense, mais Julie Taton semble prête à relever le gant avec la même détermination qui l'a portée à se lancer dans cette nouvelle aventure politique.