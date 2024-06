Coalition, ministre-président, réformes: David Leisterh s'exprime après la victoire du MR aux élections

Au lendemain des élections, le parti libéral sort grand vainqueur de ces élections, et ce, partout dans le pays. Après les réactions de Georges-Louis Bouchez au siège du parti, c'est au tour de David Leisterh, chef de file MR dans cette région. "Concrètement, nous allons réunir les instances du parti pour définir une stratégie sur l'ensemble du pays et les possibilités. Ensuite, les invitations vont suivre dans la soirée ou demain matin", explique le chef de file des Libéraux francophones bruxellois. "Nous allons définir des partenaires privilégiés qui accepteront les réformes que nous voulons mettre en place. Nous avons reçu, je pense, un mandat assez clair".

À qui ces invitations seront envoyées ? "Nous voulons remettre à jour le plan GoodMove, qu'il y ait plus d'emploi et de sécurité à Bruxelles. Nous allons voir avec qui ces réformes seront possibles", indique David Leisterh. Celui-ci exclut d'ailleurs d'office un parti : le PTB. "On l'a toujours dit, ce parti ne rentre pas du tout en ligne de compte".