"La gauche entière doit se remettre en question": Sarah Schlitz estime que la droite "a mieux convaincu" les électeurs

Sarah Schlitz, députée écolo au Parlement fédéral, était l'invitée de 7h50 sur bel RTL ce jeudi matin. Elle a répondu aux questions de Martin Buxant et est notamment revenue sur la défaite de son parti, et de la gauche plus globalement, lors des dernières élections.

Pendant toute la campagne électorale, Sarah Schlitz dit avoir entendu beaucoup de préoccupations concrètes des citoyens pour parvenir à boucler leurs fins de mois. "Il y a une vraie détresse sociale", constate-t-elle sur notre antenne. Et pour elle, les partis de gauche n'ont pas suffisamment bien répondu aux attentes des citoyens.