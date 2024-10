Le problème à 3 postes: voici pourquoi Bruxelles n'a toujours pas de gouvernement

139 jours après les élections régionales, Bruxelles se cherche toujours un gouvernement. "J'ai la formation de gouvernement la plus compliquée du pays, a répondu David Leisterh, négociateur. On m'a demandé d'abord de ramener le MR au pouvoir après 20 ans d'opposition. De se réconcilier avec la gauche. Et de former une double majorité : du côté francophone et néerlandophone. Presque tout est fait, sauf la majorité néerlandophone", a-t-il justifié.

4 partis néerlandophones, mais seulement 3 postes à disposition

Côté flamand, c'est Groen qui a la main, ayant obtenu les meilleurs scores aux élections. Le problème qui se pose aux partis flamands est que Groen doit trouver 3 autres partis pour former une majorité néerlandophone, mais ne dispose que de 3 postes de ministres. C'est-à-dire qu'un des 4 partis néerlandophones doit faire un pas de côté et accepter "de faire un sacrifice et de n'être que femme ou homme d'Etat", commente David Leisterh. "Et c'est difficile à trouver".