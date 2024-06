Le Roi va bientôt nommer un "informateur", et le nom de Georges-Louis Bouchez circule: quelle est la fonction de ce rôle?

Au lendemain de ces élections 2024, les présidents de parti travaillent déjà. Bart De Wever, notamment, a été reçu par le Roi. Grand gagnant des élections en Flandre et au fédéral, pourrait-il être nommer informateur ?

Que s'est-il dit dans ces discussions ? Un informateur a-t-il déjà été nommé ? Notre journaliste Chantal Monet fait le point pour nous. "Pas encore d'informateur nommé, mais le nom de Georges-Louis Bouchez circule beaucoup", explique-t-elle. "Au MR, on trouve que ce serait logique que le président soit investi d'une mission dans le processus de formation du gouvernement".

Cet après-midi, Bart De Wever a été reçu en premier par le Roi, en tant que vainqueur des élections, suivi de Tom Van Grieken et de Georges-Louis Bouchez.

Une réponse du Roi pourrait même tomber dès mercredi. Une suite des consultations aura lieu dès demain, avec la réception de tous les autres présidents de parti entre mardi et mercredi.

Sur notre plateau, le politologue Pascal Delwit rappelle le rôle de l'informateur. "En général, il est chargé de débroussailler deux choses : quelle pourrait être la coalition qui se forme et essayer de dresser l'état du pays, de l'opinion, ce que disent les institutions. Cela peut-être un moment où on construit une majorité, pour aller vite pour former un gouvernement", précise-t-il.